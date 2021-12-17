Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelerde asgari ücret net 4 bin 500 lira olacak" açıklamasının ardından çalışanlarına müjdeyi verdi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelerde asgari ücret net 4 bin 500 lira olacak" açıklamasının ardından çalışanlarına müjdeyi verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kararını yerine getireceklerini belirten Başkan Ömer Günel "Diğer sosyal demokrat belediyelerde olduğu gibi Kuşadası Belediyesi'nde de asgari ücreti 4 bin 500 lira yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) ile yaptığı toplantının ardından CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 4 bin 500 lira olacağını açıkladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de alınan kararı uygulayan ilk belediye başkanlarından oldu. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduklarını belirten Başkan Ömer Günel "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 Türk Lirası olacağı müjdesini verdi. Diğer sosyal demokrat belediyelerde olduğu gibi Kuşadası Belediyesi'nde de asgari ücret 4 bin 500 lira olacak. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Ali Babacan'dan asgari ücret için ilk tepki: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak

Ali Babacan'dan asgari ücret için ilk tepki: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak

 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili ilk yorum: Verilen oranı küçümsemiyoruz

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili ilk yorum: Verilen oranı küçümsemiyoruz

 Son dakika! Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz

Son dakika! Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title