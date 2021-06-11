Kuşadası Belediyesi minik jimnastikçileri ağırladı

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, 19. Uluslararası Olimpiyat Umutları Venera Cup 2021 Ritmik Jimnastik yarışmasında dereceye giren Kuşadalı sporcuları makamında ağırladı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, 19. Uluslararası Olimpiyat Umutları Venera Cup 2021 Ritmik Jimnastik yarışmasında dereceye giren Kuşadalı sporcuları makamında ağırladı. Sporculara çeşitli hediyeler veren Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Madalya kazanarak bizleri gururlandırdınız. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Umutları Venera Cup Ritmik Jimnastik turnuvası pandemi nedeniyle Mayıs ayında online olarak yapıldı. Yarışmaya, 11 ülkeden 70 sporcu katıldı. İki gün süren turnuvada Kuşadalı sporcular çeşitli kategori ve aletlerde 7'si altın, 3'ü gümüş olmak üzere toplam 10 madalya ile 4 kupa kazandı.

Başarılı jimnastikçiler Nil Ersoy (12), Afire Eva Akburu (11), Leysan Ada Yılmaz (10), Melina Yıkılmaz ( 10), Mila Tulum (8), Aylin Pat ( 8) ile Kayla Mira Yılmaz (7) aileleriyle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, sporcuları tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

"Bizleri gururlandırıyorsunuz"

Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerinde sporun çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Sizler gibi genç arkadaşlarımız elde ettikleri uluslararası başarılarla bizleri gururlandırıyor. Belediye Başkanımız Ömer Günel adına hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman genç sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı