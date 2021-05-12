Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı
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Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı

Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Covid-19 tedbirleri nedeniyle bayram öncesinde yakınlarının ve sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar için kentteki tüm mezarlara çiçek bırakırken Temizlik İşleri Müdürlüğü ise mezarlıklarda detaylı temizlik çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Covid-19 tedbirleri nedeniyle bayram öncesinde yakınlarının ve sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar için kentteki tüm mezarlara çiçek bırakırken Temizlik İşleri Müdürlüğü ise mezarlıklarda detaylı temizlik çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi, pandemi tedbirleri nedeniyle bu yıl ebediyete intikal etmiş olan yakınlarının ve sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar adına kentte bulunan tüm mezarlara kırmızı-beyaz karanfil ile mersin bitkisi bıraktı. Adalızade ve Yeni Asri mezarlıkları başta olmak üzere Kuşadası'nda bulunan tüm mezarlıklarda yer alan 20 bin mezarı 46 bin karanfil ve mersin bitkisi ile donatan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıca mevlüt okutuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ise tüm mezarlıkları temizleyerek bakım yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle milli ve dini bayramların bu yıl da buruk bir havada kutlandığına dikkat çekerek "Ne yazık ki hemşehrilerimiz, pandemi tedbirleri nedeniyle ebediyete intikal eden yakınlarının kabirlerini bu Ramazan Bayramı öncesinde ziyaret edemedi. Bunun üzüntüsünü ve burukluğunu yaşamamaları içen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz kentimizde bulunan tüm mezarları tek tek ziyaret ederek hepsine yakınları ve sevdikleri adına çiçek ve mersin bitkisi bıraktı. Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hemşehrilerimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri almayı ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle bir kez daha Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, güzel günlerde hep birlikte olacağımız nice bayramlar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı
Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı
Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı
Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı
Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı
Kuşadası Belediyesi mezarlıkları çiçeklerle donattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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