Kuşadası Belediyesi marka değerlerine sahip çıkıyor

08.10.2019 09:10

Kuşadası Belediyesi, Barlar Sokağı'nın çehresini değiştirmek için harekete geçti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "1990'lı yıllarda Kuşadası'nın en önemli cazibe merkezlerinden olan Barlar Sokağı'nı eski günlerdeki canlılığına kavuşturacağız" dedi.



Kuşadası Belediyesi, çarşı ve sokaklarda yaptığı düzenlemelerin ardından, 90 yılların turizm ve eğlence sektöründe marka olan Barlar Sokağı'nı estetik ve modern bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Sokak esnafının talep ve önerileri doğrultusunda projelendirme çalışmalarına başlanan Barlar Sokağı düzenlemesi kapsamında parkeler ve aydınlatma sistemi yenilenecek. Binaların dış cephelerinde düzenleme ve peyzaj çalışması yapılacak. Öte yandan tabelalar belirli bir standarda kavuşturulacak.



Barlar Sokağı projesini yaşama geçirecek olan ekiple makamında bir araya gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Barlar Sokağı'nın Kuşadası'nın önemli bir marka değeri olduğuna dikkat çekerek "Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin marka değerlerine sahip çıkmaya kararlıyız. Bu kapsamda Kuşadası ile özdeşleşmiş olan Altın Güvercin Beste Yarışması'nı 6 yıl aranın ardından farklı bir konsept ve zengin bir içerikle tekrar yaşama geçirdik. Şimdi de 1990'lı yıllarda Kuşadası'nın en önemli cazibe merkezlerinden olan Barlar Sokağı'nı eski günlerdeki canlılığına kavuşturmak amacıyla çalışmalara başladık. Zemininden dış cephelere kadar bütünüyle yenilenecek olan Barlar Sokağı, 2020 turizm sezonuna estetik ve modern bir görünüme kavuşmuş olarak girecek" diye konuştu.



Kasım ayı sonlarında başlaması planan çalışmaların 2020 turizm sezonu öncesinde tamamlanması planlanıyor. Yeni düzenleme sonrasında Barlar Sokağı'nın yeniden Kuşadası ve ülke turizminde bir destinasyon alanı haline gelmesi bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA