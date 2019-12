Kuşadası Belediyesi kış sezonu hazırlıkları aralıksız sürdürüyor

11.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:56

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek sel baskınlarını önlemek için kolları sıvadı.



Ekipler geçmiş yıllarda yağışlardan olumsuz etkilenen bölgeleri gözlemleyip ufak baskınların büyümesini engelliyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile belediye başkan yardımcıları alınan tedbirleri incelemek ve olası sorunları tespit etmek için sahaya indiler.



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak ve Seyfi Seyhan Suvari Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla yaşanan yoğun yağışlardan olumsuz etkilenebilecek bölgeleri dolaştı. Başkan Yardımcıları yaşanabilecek sel baskınlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütülmesi için ekiplere talimat verdi. Belediye Başkan Yardımcılar Oğuzhan Turan ile Yusuf Atak yağışlardan en çok olumsuz etkilenen Kara Yolları yetki alanında bulunan Kuşadası çevre yolunda incelemelerde bulundu. Her yoğun yağışta sel baskını yaşanan çevre yolunda şu an için olumsuz bir durum olmadığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Oğuzhan Turan " Yaşanan her yoğun yağışta sel baskını olan Kuşadası çevre yolunda incelemelerde bulunduk. Yağışların artmasıyla özellikle Kuşadası Otobüs Terminali civarında sel baskını olabileceğini düşündük. Aynı bölgede ne yazık ki yağmur suyu deşarjı ile ilgili problem yaşanıyor. Konuyla ilgili kara yolları yetkilerine bilgi vererek yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesini istedik. Bu konunun takipçisi olacağız. Biz ekiplerimizle yaşanabilecek her türlü baskınla mücadele etmeye hazırız." dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de sel baskınlarına yönelik tedbirlerini aldığını belirten Başkan Ömer Günel "Kuşadası'nda yağışlardan kaynaklı sel baskını gibi olumsuzlukların yaşanmasını istemiyoruz. Biz bu tür sorunları tümüyle ortadan kaldırmak için kolları sıvadık. Aydın Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda çok titiz davranıyor. İncelemelerimizde de bu hassasiyeti gördük. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ufak olumsuzluklara karşı dahi anında müdahale ediyor. Örneğin Atatürk Bulvarı'nda ekipler özel araçlarla birlikte tıkanmış veya tıkanabilecek kanallara anında müdahale ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ilçemize gösterdiği hassasiyet ve destek için teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA