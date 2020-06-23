Kuşadası Belediyesi kapalı pazar yeri için harekete geçti
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Kuşadası Belediyesi kapalı pazar yeri için harekete geçti

Kuşadası Belediyesi, Davutlar'da bulunan kapalı pazar yerinin ardından kent merkezinde bulunan kapalı pazar yerinin sorunlarını çözmek için de harekete geçti.

Kuşadası Belediyesi kapalı pazar yeri için harekete geçti
23.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:19

Kuşadası Belediyesi, Davutlar'da bulunan kapalı pazar yerinin ardından kent merkezinde bulunan kapalı pazar yerinin sorunlarını çözmek için de harekete geçti.

Pazar yerini dolaşarak esnafla sohbet eden Başkan Ömer Günel "Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için gerekli tüm düzenlemeleri en kısa zamanda gerçekleştireceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kapalı pazar yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun, öneri ve talepleri dinleyen Başkan Ömer Günel, Davutlar Kapalı Pazar Yerinin ardından Kuşadası Kapalı Pazar Yerinin de alt ve üst yapı sorunlarının en kısa zaman içerisinde çözüleceğini söyledi. Pazar yerlerinin gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçların giderilmesinde çok önemli mekanlar olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel "Davutlar Pazar Yerimizin ardından Kuşadası Pazar Yerimizi de vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilecekleri modern bir mekan haline getireceğiz. Pazar yerimizin havalandırma sorununu çözecek, yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapacak, mazgalları temizleyecek ve güneş alan tezgahların üzerini kapatacağız" dedi.

Pazar yeri ziyaretinde esnafa ve vatandaşlara maske de dağıtan Başkan Ömer Günel, korona virüs tehlikesine dikkat çekerek maske kullanımının ve sosyal mesafenin önemini bir kez daha vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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