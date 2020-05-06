Kuşadası Belediyesi iki ayda 27 bin sıcak çorba dağıttı
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Kuşadası Belediyesi iki ayda 27 bin sıcak çorba dağıttı

Kuşadası Belediyesi iki ayda 27 bin sıcak çorba dağıttı
06.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:42

Kuşadası Belediyesi'nden sosyal belediyecilik örneği çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi'nden sosyal belediyecilik örneği çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara her alanda yardım elini uzatan belediye birimleri çalışmaları ile takdir topluyor. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü korona virüs salgını nedeniyle sürekli sokağa çıkma yasağına tabii kişilere 27 bin adet sıcak çorba dağıttı. Belediye başkanı Ömer Günel, çorba dağıtımının pandemi süreci boyunca devam edeceğini belirterek "Çorbalarımızı hemşehrilerimize, ekonomik gelir ayrımı yapmadan ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediyesi, korona virüs salgın hastalığından sosyal ve ekonomik anlamda etkilenen vatandaşların yarımına koşmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Arya Turistik A.Ş bünyesinde çalışan personel Mart, Nisan ayları arasında sürekli olarak sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan 505 yurttaşa ulaşarak 27 bin adet sıcak çorba dağıttı.

Kuşadası Belediyesi adına çorba imalatı yapan tesisi ziyaret eden Başkan Ömer Günel, "Ülkemizde pandemi ilan edildiği günden bu yana, sıcak çorbalarımızı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Her gün düzenli olarak evlere sıcak sıcak teslim edilen çorbalarımızı, pandemi süresi boyunca talep eden hemşehrilerimize, ekonomik gelir ayrımı yapmadan ulaştırmaya devam edeceğiz. Siz yeter ki sağlıklı olun, evde kalın. Biz her zaman sizin yanınızdayız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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