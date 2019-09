Kuşadası Belediyesi gazileri ve şehitleri unutmadı

07.09.2019 22:10

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.'nci yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi Muharip Gazileri'ni ve Şehit Ailelerini unutmadı.



Kuşadası Belediye Başkan yardımcısı Oğuzhan Turan ve beraberindeki heyet önce Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Muharip Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri ve Gaziler derneğini ziyaret ettiler.



Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, dernek ziyaretlerinde yaptığı konuşmada "Bu süreçte Kuşadası'nın yiğit evlatları da üzerine düşeni fazlasıyla yapmış, 7 Eylül 1922'de işgal güçlerini kentimizden bir daha dönmemek üzere kovarak, adeta bir anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur.



Bu özel günler, şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek, gösterdikleri kahramanlıkları gelecek nesillere aktarmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için yaşanan olayları hafızamızda daima canlı tutmanın bir aracı konumundadır. Ayrıca kurtuluş günleri "yeni bir yaşama" açılan ilk kapılardır. Monarşinin yerine demokrasiyi, tebaanın yerine yurttaşı, şeriatın yerine laikliği koyma amacıyla çıkılan çağdaşlık yolunda atılmış en önemli ve zorlu adımlardır. Aydınlığın ve güzel günlerin habercisidir.



Bu nedenle 7 Eylül 1922'de yaşanan gururu, coşkuyu ve mutluluğu asla unutmamalı, bu ruhu her zaman canlı ve taze tutmalıyız. Bu da ancak ve ancak Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı çağdaşlık yolunda, cumhuriyet ilkeleri ve değerleri doğrultusunda, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü aklımızdan hiç çıkarmadan mücadele etmekle mümkün olabilir. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize, yarınlarına umut ve güvenle bakabilecekleri bir ülke ve kent bırakabilmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bizler her zaman bu bilinçle hareket ediyor ve bizim için çağdaş yaşamın başlangıcı olan 7 Eylül'ü yaratan şehitlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. O kahramanların çocukları ve torunları olmaktan dolayı her zaman gurur duyuyor ve emanetlerine sahip çıkmak için durmaksızın çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA