Kuşadası Belediyesi engelsiz bir kent için çalışmayı sürdürüyor
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Kuşadası Belediyesi engelsiz bir kent için çalışmayı sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi engelsiz bir kent için çalışmayı sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Engellilerin yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yaz sezonu öncesinde kentteki plajlarda bulunan 5 engelli rampasının bakım ve onarım işlemlerini tamamlayarak yerlerine yerleştirdi.

Engellilerin yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yaz sezonu öncesinde kentteki plajlarda bulunan 5 engelli rampasının bakım ve onarım işlemlerini tamamlayarak yerlerine yerleştirdi.

Kuşadası Belediyesi engelsiz bir kent hedefiyle yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yaz sezonunda sayısı 2'den 5'e çıkartılan plajlardaki engelli rampalarının bakım ve onarım işleri yapıldı. Tabanı kuma oturtulan ve ahşap malzemeden yapılan rampalar yenilenme işlerinin ardından plajlardaki yerlerini aldı. Fiziki engelli bulunan vatandaşların denize daha rahat girip çıkmalarını sağlayan rampalar 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanmanın ardından kullanıma açılacak.

Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz yaz sezonunda kentteki plajlarda bulunan engelli rampası sayısını 2'den 5'e çıkarmıştı. Mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü Kadınlar Denizi ile Türkmen Mahallesi'ndeki halk plajlarının ardından Kuştur plajı, Karaova Mahallesi'ndeki İdareciler Sitesi önündeki plaj ile Güzelçamlı Mahallesi sahilindeki plaja da engelli rampası yerleştirilmişti. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri önümüzdeki günlerde kentteki plajlarda engelli rampası sayısının artacağını belirtti.

Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Turan, çalışmadan dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederek "Belediyemiz engelli dostu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Plajlardaki engelli rampalarının yenilenmesi bizleri çok mutlu etti. Kuşadası Belediyemize engelli dostlarım adına çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi engelsiz bir kent için çalışmayı sürdürüyor
Kuşadası Belediyesi engelsiz bir kent için çalışmayı sürdürüyor
Kuşadası Belediyesi engelsiz bir kent için çalışmayı sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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