Kuşadası Belediyesi çocukların karne sevincine ortak oldu

Kuşadası Belediyesi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline giren öğrenciler için karne şenliği düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline giren öğrenciler için karne şenliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi.

Türkiye'de 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze bir kısmını ise EBA üzerinden gören öğrenciler için karne şenliği düzenledi. Çocukların karne sevincine ortak olmak amacıyla İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki Kardeş Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Gençlik Kolları ve İki çeşmelik Mahallesi Komisyonu üyeleri ile çok sayıda veli katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte öğrencilere ve ailelere Kuşadası Belediyesi mobil ikram aracından limonata servisi yapıldı. Ayrıca pamuk şeker, mısır ve balon dağıtıldı. Şişme çocuk oyun parkı, maskotlar, palyaçolar, masal kahramanları, çocuk bandosu, yüz boyama ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı şenlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi. Aileler, şenlik düzenleyerek çocuklarının karne sevincini doyasıya yaşamasını sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

"Hepinize iyi tatiller diliyorum"

Çocukların toplumun geleceği olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Öncelikle velilerimize belediye başkanımız Ömer Günel'in selamını getirdim. Başkanımız, karnelerini alan bütün çocuklarımızı tebrik ediyor. Göz bebeğimiz olan sevgili çocuklarımıza karne hediyesi olarak bir şenlik düzenledik. Ben de yaz tatillerini keyifli iyi bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır çocuklarımız düzenli olarak okula gidip sıralarına oturamıyorlar. Umarım en kısa sürede yeniden sıralarına kavuşurlar" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı