Kuşadası Belediyesi asgari ücreti 3100 TL olarak belirledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuşadası Belediyesi asgari ücreti 3100 TL olarak belirledi

27.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:31
Kuşadası Belediyesi asgari ücreti 3100 TL olarak belirledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3 bin100 TL olmalıdır" şeklinde yaptığı açıklamanın ardından çalışanlarına müjdeyi verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3 bin100 TL olmalıdır" şeklinde yaptığı açıklamanın ardından çalışanlarına müjdeyi verdi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'nde asgari ücretin 3 bin 100 Türk Lirası olacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kuşadası Belediyesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından asgari ücreti 3 bin 100 Türk Lirası'na çıkaran 3'üncü belediye oldu.

Türkiye'de sendikalarla hükümet arasında 2021 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına dair görüşmeler sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret, vergisiz net 3.100 TL olmalıdır" şeklinde bir açıklama yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP liderinin açıklamasının ardından Kuşadası Belediyesi'nde 2021 yılında çalışanlara 3 bin 100 Türk Lirası asgari ücret ödeneceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamayı sonuna kadar desteklediklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel "Emek bu hayattaki en önemli değerdir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her zaman emekten ve emekçiden yana olmuştur. Sayın Genel Başkanımızın asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamanın ardından hemen harekete geçtik. Belediyemizde Asgari Ücreti 3 bin 100 Türk Lirası yapmaya karar verdik. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın tüm ülkemize örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Berk Oktay Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Elazığ Deprem Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası Belediyesi asgari ücreti 3100 TL olarak belirledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 23:35:57. #1.14#
title