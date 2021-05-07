Kuşadası Belediyesi Arya Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor
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Kuşadası Belediyesi Arya Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor

Kuşadası Belediyesi Arya Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden olan Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesislerde şirketin öz kaynakları ile başlattığı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden olan Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesislerde şirketin öz kaynakları ile başlattığı yenileme çalışmaları devam ediyor. Yeni turizm sezonunda uygun fiyata çok daha kaliteli hizmet verecek olan tesisler, modern ve estetik görünümleri ile de fark oluşturacak.

Arya AŞ. tarafından işletilen turistik tesislerde sürdürülen çalışmalar kapsamında Gazi beğendi, Sahil, Bülent Ecevit Parkı, Güvercinada ve Sevgi Plajı'nda yer alan tesislerin elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları ile mutfak, depo ve oturma alanları bütünüyle yenilenecek. Yenileme çalışmalarının ardından dekore edilerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacak olan tesisler, geçmişte olduğu gibi yeni sezonda da Arya AŞ. tarafından işletilecek. Kuşadalılara ve ziyaretçilere uygun fiyata çok daha kaliteli hizmet vermeyi sürdürecek olan tesisler, kentin yeni cazibe merkezleri arasında yer alacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeniden yapılandırılarak finansal anlamda istikralı bir yapıya kavuşturulan Arya AŞ. tarafından işletilen tesislerin yeni sezona bütünüyle yenilenmiş olarak gireceğini belirterek "Pandemi nedeniyle kafe ve restoranların kapalı olduğu bu süreci değerlendirerek tesislerimizi hemşehrilerimiz ve ziyaretçilerimiz için çok daha kaliteli ve konforlu bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tıpkı caddelerimiz, sokaklarımız, parklarımız, meydanlarımız gibi Belediyemizin öz iştiraklerinden olan Arya AŞ. tarafından işletilen tesislerimiz de modern bir turizm kentine yakışacak sağlıklı bir alt yapıya ve estetik bir görünüme kavuşacak" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi Arya Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor
Kuşadası Belediyesi Arya Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor
Kuşadası Belediyesi Arya Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor
Kuşadası Belediyesi Arya Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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