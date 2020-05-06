Kuşadası Belediye bandosu bu kez belediye çalışanları için çaldı
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Kuşadası Belediye bandosu bu kez belediye çalışanları için çaldı

Kuşadası Belediye bandosu bu kez belediye çalışanları için çaldı
06.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:09

Kuşadası Belediye bandosu bu kez belediye çalışanları için çaldı Kuşadası Belediyesi Bandosu, bu kez de 60 gündür mesai saati gözetmeksizin çalışan belediye personeli için moral konseri verdi.

Kuşadası Belediye bandosu bu kez belediye çalışanları için çaldı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi Bandosu, bu kez de 60 gündür mesai saati gözetmeksizin çalışan belediye personeli için moral konseri verdi.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık iki aydır Kuşadası'nın tüm mahalle ve sokaklarında vatandaşlara moral konseri veren 100 yıllık tarihi belediye bandosu, Başkan Ömer Günel'in talimatı ile belediye personeli için performans yaptı.

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet binası arkasında bulunan meydanda gerçekleşen konserde tarihi bandonun performansı renkli görüntülere sahne oldu. Çalışanlar bandonun çaldığı marş ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek dans etti.

Konseri belediye personeliyle birlikte takip eden Başkan Ömer Günel, tarihi bandonun bu zor süreçte Kuşadası halkının moral kaynağı olduğunu belirterek "Ülkece 60 gündür zor bir süreçten geçiyoruz. Salgın hastalıkla mücadele kapsamında vatandaşlarımız 'evde kal' çağrımıza uyarak izole bir yaşam sürüyor. Bu süreçte 100 yıllık geçmişi olan belediye bandomuz her gün Kuşadası'nın bir mahallesinde vatandaşlara moral konseri veriyor. Bandomuz bugün ise günlerdir büyük bir fedakarlıkla hizmet veren personelimiz için çaldılar. Başta sosyal yarım işler müdürlüğü personelimiz olmak üzere güvercin masa, fen işleri ve zabıta müdürlüğü personellerimize yoğun çalışma tempoları içinde kısa bir moral arası vermek istedik. İçimizdeki enerji ne kadar yüksek olursa bu zorlu süreçten o kadar güçlü çıkacağız. Günlerdir hemşehrilerimize moral kaynağı olan bandomuza ve kesintisiz mesai ile hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştıran personelimize teşekkür ederim. Birlikte güzel günler göreceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye bandosu bu kez belediye çalışanları için çaldı

Kaynak: İHA

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