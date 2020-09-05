Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması başladı.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı
05.09.2020 01:19 | Son Güncelleme: 05.09.2020 01:38

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması başladı.

Kervansarayda düzenlenen basın toplantısında programla ilgili bilgi veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin'in pop müzik alanında gelenekselleşmiş bir yarışma olduğunu belirtti.

Günel yarışmanın geçen yıl, 6 yıllık bir aranın ardından yeniden düzenlendiğini hatırlatarak bu yıl da Altın Güvercin coşku ve heyecanının kesintiye uğramaması için etkinliği pandemi koşullarında düzenleme kararı aldıklarını kaydetti.

Geçen yıl 6 gün olarak belirlenen etkinlik süresinin pandemi nedeniyle bu yıl 3 gün olarak belirlendiğini ifade eden Günel, şöyle devam etti:

"Altın Güvercin sevincini ve heyecanını, arzu eden tüm hemşerilerimizin ve müzikseverlerin katılımıyla hep beraber yaşamak isterdik. Ancak her şeyin başında sağlık geliyor. Bu nedenle yarışmamız kapsamında 2 bin 500 kişi kapasiteli Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek Berkay konserimizi ve Erol Evgin'in katılımıyla 6 Eylül'de gerçekleşecek final gecemizi sosyal mesafe kuralı doğrultusunda, 800 kişilik bir izleyici kitlesi ile sınırlandırdık. Öte yandan amfi tiyatroya girişte HES kodu bildirim zorunluluğu getirmek durumunda kaldık. Bu noktada hemşerilerimizin anlayışına güveniyor ve gerek kendi sağlıklarını gerekse de toplum sağlığını korumak için tedbirlere harfiyen riayet edeceklerine inanıyoruz."

Toplantının ardından İbramaki Sanat Galerisi'nde "Dünden Bugüne Altın Güvercin" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Daha sonra bir otelde açılış kokteyli düzenlendi. Kokteylde Ferhat Göçer sahne aldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Meral Akşener Abdülhamit Gül Sultan Alparslan
Magazin Mfö Defne Samyeli Mustafa Sandal Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Daha Fazla Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 01:38:03. #1.15#
title