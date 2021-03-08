Kuşadası AK gençlerden anlamlı etkinlik

AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Seyfullah Zeyrek ve yönetim kurulu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Kuşadası'nda ikamet eden kadınlara karanfil takdim etti.

AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Seyfullah Zeyrek ve yönetim kurulu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Kuşadası'nda ikamet eden kadınlara karanfil takdim etti.

AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Seyfullah Zeyrek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kadınlara yaptığı ziyaret sonunda karanfil jesti yaparak onların özel günlerini kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kuşadası ilçesinde ikamet eden kadınları ziyaret eden Gençlik Kolları Başkanı Zeyrek, "8 Mart Dünya ve Türk kadınlarının daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlar dünyanın en değerli varlıklarıdır. Kadınlar toplumun ve ailenin en önemli yapı taşı, hayatımızı şekillendiren insanlardır. Bizler de bu özel günlerinde onları ziyaret ederek hediyelerimizi takdim ettik. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı