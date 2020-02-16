Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular
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Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kuşadası Şubesi seçimlerinde bir skandal yaşandı.

16.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:56
Kuşadası ADD seçimlerinde gazeteciyi kovdular

(ADD) Şubesi seçimlerinde bir skandal yaşandı.


ADD Kuşadası 14. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde gazetecilik görevini yapan Kudret Arısoy, çekim yaptığı gerekçesiyle salondan çıkarılmak istendi. Karara tepki gösteren Arısoy, Genel Kurulu terk etmedi. "Üye misiniz?" diye soru soran görevli bir avukata "Değilim ama gazeteciyim, buraya da yapmaya geldim" cevabı veren gazeteci Arısoy, dışarı çıkartılmak istendi. Kamuoyunda gazeteciye yapılan bu hareket tepki görürken, sosyal medya üzerinden de kınandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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