Kuşadası Adagöl, kısıtlamanın ardından misafirlerini ağırlayacak
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Kuşadası Adagöl, kısıtlamanın ardından misafirlerini ağırlayacak

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Haberler | Yerel

- Kuşadası Adagöl, kısıtlamanın ardından misafirlerini ağırlayacak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde pandemi nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemini hizmette fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, Adagöl Mesire Alanı'nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarında son...

- Kuşadası Adagöl, kısıtlamanın ardından misafirlerini ağırlayacak

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde pandemi nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemini hizmette fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, Adagöl Mesire Alanı'nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarında son rötuşları yapıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 200 araçlık bir otoparkın inşasına başlandı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Adagöl, yeniden Kuşadalıların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçireceği adres olacak.

Kuşadası Belediyesi, korona virüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine ülke çapında uygulanan 17 günlük tam kapanmada kentin farklı noktalarında hizmet üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yürüttüğü bakım ve onarım çalışmaları ile bütünüyle yenilediği Adagöl Mesire Alanı'nda da son dokunuşlar yapılıyor.

Daha önce kameriyeleri, piknik masaları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile otomatik sulama sistemi yenilenen, ardından da peyzaj düzenlemesi yapılan Kuşadası'nın nazar boncuğu Adagöl'de şimdi de 200 araçlık otoparkın inşasına başlandı. Çalışmalar, kaldırımlara begonit taşının döşenmesinin ardından çimlendirme ve aydınlatma sisteminin değiştirilmesiyle sona erecek. Böylece Adagöl Mesire alanı yenilenen yüzüyle tam kapanma döneminde evde kaldıkları için bunalan 7'den 70'e her yaş grubundaki Kuşadalının tekrar rahat bir nefes alacağı yer olacak.

Belediye Başkanı Ömer Günel, 17 günlük tam kısıtlama sürecinde farklı noktalarda yürüttükleri çalışmalar ile Kuşadası'nı normalleşme dönemine hazırladıklarını belirterek, "Kapanma sona erdikten sonra evlerinden çıkan hemşehrilerim çok güzel bir Kuşadası ile karşılaşacak. Ancak hepimizin sağlığı için bu süreçte kurallara uyup izole olmak zorundayız. Bizler imkanlarımız ölçüsünde gerekli olan her türlü desteği vatandaşlarımıza veriyoruz. Siz yeter ki evde kalın" diye konuştu.

Kuşadası Adagöl, kısıtlamanın ardından misafirlerini ağırlayacak
Kuşadası Adagöl, kısıtlamanın ardından misafirlerini ağırlayacak
Kuşadası Adagöl, kısıtlamanın ardından misafirlerini ağırlayacak
Kuşadası Adagöl, kısıtlamanın ardından misafirlerini ağırlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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