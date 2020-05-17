Kuşadası açıklarında görülen yunuslar renkli görüntü oluşturdu
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Kuşadası açıklarında görülen yunuslar renkli görüntü oluşturdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde su yüzeyine çıkan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kuşadası açıklarında görülen yunuslar renkli görüntü oluşturdu
17.05.2020 22:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 22:18

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde su yüzeyine çıkan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesinin Davutlar Mahallesi açıklarında yunuslar görüldü.

Arkadaşıyla kullandığı jet ski ile bölgeden geçen Fatih Özdemir, yunusların o anlarını cep telefonu ile kaydetti.

Yaklaşık 1 dakika su yüzeyinde kalan 7 yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Özdemir, gazetecilere açıklamasında, yunusları gördüğü an çok şaşırdığını ve heyecanlandığını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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