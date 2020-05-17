Kuşadası açıklarında görülen yunuslar renkli görüntü oluşturdu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde su yüzeyine çıkan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde su yüzeyine çıkan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesinin Davutlar Mahallesi açıklarında yunuslar görüldü.

Arkadaşıyla kullandığı jet ski ile bölgeden geçen Fatih Özdemir, yunusların o anlarını cep telefonu ile kaydetti.

Yaklaşık 1 dakika su yüzeyinde kalan 7 yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Özdemir, gazetecilere açıklamasında, yunusları gördüğü an çok şaşırdığını ve heyecanlandığını söyledi.

Kaynak: AA