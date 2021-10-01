Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 60 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz Göçmenlerin arasında bulunan bir kişi, "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Haber: Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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