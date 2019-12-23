Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

23.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:07

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti.Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 Suriye ve 13 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen (13 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalandı.Yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi - AYDIN

Kaynak: İHA