Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, 17 Ağustos 2021 tarihinde saat 12.35'te, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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