Kuşadası 15 Temmuz Şehitlerini andı
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Kuşadası 15 Temmuz Şehitlerini andı

Kuşadası 15 Temmuz Şehitlerini andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler protokol üyelerinin sabah saatlerinde Adalızade Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret etmesiyle başladı.

Kuşadası'nda 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi. Etkinlikler protokol üyelerinin Adalızade Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret etmesiyle başladı. Mezarlık ziyaretinin ardından, tarihi Hatice Hanım Cami'nde mevlit okundu ve ardından lokma döküldü.

Anma programı, akşam saatlerinde Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan kentte görev yapan mülki ve idari amirler, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Atatürk Anıtı önüne kurulan temsili şehitliğe karanfil bıraktı. Etkinlik şehitlerin ruhu için Kuran-i Kerim tilaveti okunması ve ney dinletisi ile devam etti. Etkinlikte ayrıca 15 Temmuz şehitleri için şiirler okundu.

Anma töreninde konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Bundan 5 sene önce demokrasimize karşı bir darbe girişiminde bulunuldu. Birliğimize ve beraberliğimize darbe yapmak istediler. Türk milleti olarak buna asla izin vermedik ve vermeyeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan ise " Ülkemiz bundan tam beş yıl önce hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Milli irade ve egemenliği hiçe sayarak, demokratik kuruluşları vesayet altına almayı hedeflediler. Her kim tarafından yapılırsa yapılsın darbeler, demokrasiyi kesintiye uğratan, izleri siyasal toplumsal ve ekonomik yaşantıda uzun yıllar boyunca silinmeyen müdahalelerdir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası 15 Temmuz Şehitlerini andı
Kuşadası 15 Temmuz Şehitlerini andı
Kuşadası 15 Temmuz Şehitlerini andı
Kuşadası 15 Temmuz Şehitlerini andı
Kuşadası 15 Temmuz Şehitlerini andı
Kuşadası 15 Temmuz Şehitlerini andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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