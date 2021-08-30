Kuşadalı yüzücü, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda dereceye girdi
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Kuşadalı yüzücü, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda dereceye girdi

Kuşadalı yüzücü, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda dereceye girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda Kuşadalı yüzücü Aslı Keçelioğlu kendi klasmanında 3'üncü oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda Kuşadalı yüzücü Aslı Keçelioğlu kendi klasmanında 3'üncü oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen yüzme yarışması sabah 08.30'da start aldı. 725 sporcunun katıldığı 6.5 km'den oluşan parkurda dereceye giren Aslı Keçelioğlu, "Eceabat'tan, Çimenlik Kalesi'ne yüzdük. Ciddi sağlık problemlerim olmasına rağmen, Kuşadası'nın adını Çanakkale'de tarihe yazdırabilmek için 725 katılımcı arasında büyük mücadele vererek, kendi klasmanımda çok küçük bir farkla 3'üncü olarak tamamladım. Dereceye girdiğim için mutluyum" dedi. Kuşadalı yüzücü Keçelioğlu, madalyasını Çanakkale Rotary Eski Dönem Başkanı İsmail Rodoplu'nun elinden aldı. Rodoplu, bütün olumsuzluklara rağmen, yarışı başarı ile tamamlayan Keçelioğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Boğazın iki yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı yarışmaya, 50'si yabancı, 725 yüzücü katıldı. 45 balıkçı teknesi, 4 SAGET botu ve 2 deniz polisi teknesi ile koordinasyon teknelerinden oluşan 51 teknenin refakat ettiği yarışmada yüzücülerden bazıları, akıntı nedeniyle zor anlar yaşadı. - AYDIN

Kuşadalı yüzücü, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda dereceye girdi
Kuşadalı yüzücü, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda dereceye girdi
Kuşadalı yüzücü, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda dereceye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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