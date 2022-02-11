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Kuşadalı Tuğçe 4 gündür kayıp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuşadalı Tuğçe 4 gündür kayıp

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Tuğçe Kahraman, her yerde aranıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Tuğçe Kahraman, her yerde aranıyor.

Kuşadası'nda yaşayan 17 yaşındaki Tuğçe Kahraman, 4 gün önce evinden gezmek için dışarıya çıktığı ileri sürüldü. Akşam evine dönmeyen Tuğçe'nin ailesi telaşla karakola giderek kayıp ihbarında bulundu. En son otogar civarında görüldüğü ileri sürülen Tuğçe için arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor. Polis, Kuşadası'nda bulunan bütün kameraları detaylı inceleme altına alarak 17 yaşındaki Tuğçe'yi arama çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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