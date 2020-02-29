KÜSAD, başarılı üyelerini ödüllendirdi
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KÜSAD, başarılı üyelerini ödüllendirdi

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği, (KÜSAD) 2019 yılında başarı elde eden üyelerini plaketle ödüllendirdi.

29.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:22
KÜSAD, başarılı üyelerini ödüllendirdi

Kültür ve Sanat Derneği, (KÜSAD) 2019 yılında başarı elde eden üyelerini plaketle ödüllendirdi.


Gastro-Keyfe'de düzenlenen tören, 'de şehit olan askerlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesiyle başlandı.


Daha sonra çeşitli alanlarda başarılı olan sanatçıları teşekkür plaketleri takdim edildi.


Dernek Başkanı Bayram Yıldız, yaptığı açıklamada, "Her yıl sanatçılarımız arasında düzenlemiş olduğumuz yılın en iyisi ödülünü bu yıl da tekrarlıyoruz.Bu etkinliğimiz de eğlence de vardı. Ancak, İdlib'teki hain saldırı sonucu 33 askerimizin şehit olması, 32 askerimizin de yaralanması nedeniyle iptal ettik. Başarıl elde eden tüm üyelerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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