Kuş yuvası zarar görmesin diye dükkanının kepenklerini kapatmıyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kuşlar, bir dükkanın kepenklerinin arasına yuva yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kuşlar, bir dükkanın kepenklerinin arasına yuva yaptı. Durumu gören iş yeri sahibi, kuş yuvasına zarar gelmemesi için dükkanının kepenklerini kapatmamaya başladı.

Beytüşşebap'ta kuşlar, tuhafiye dükkanının kepenklerinin arasına yuva yaptı. Durumu gören iş yeri sahibi, yuva ve içindeki kuşların zarar görmemesi için kepenkleri indirmemeye başladı. Naim Turgut isimli esnaf, kuşların yuva yaptığını görünce kepenkleri kapatmamaya başladığını söyledi. 13 gündür kepenklerinin açık olduğunu aktaran Turgut, "Günlerdir dükkanımın önünde kuşların geldiğini görüyordum ama yuva yaptıklarını fark etmemiştim. Sonra bir ara baktığımda kepenk arasında yuva yaptıklarını gördüm esnaf arkadaşlarım yuvanın olduğunu söyledi. Merdiven dayayıp bakınca yuva yapmaya çalışan iki kuşu gördüm, kıyamadım. Bu yüzden dükkanın kepenklerini kapatmak istemedim, kapatırsam yuvaları yıkılır. Duyarlı bir vatandaş olarak yuvadan ayrılana kadar kepenkleri indirmeyeceğim" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA