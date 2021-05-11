KUŞ YUVALARININ BULUNDUĞU AĞACA TIRMANAN KEDİ, MAHSUR KALDI
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KUŞ YUVALARININ BULUNDUĞU AĞACA TIRMANAN KEDİ, MAHSUR KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da güvercinler için yerleştirilen 'kuş evlerinin' bulunduğu ağaca tırmanan ve saatlerce inemeyen kedi, yardıma gelen itfaiye ekibini görünce 5 metre yükseklikten atlayarak, gözden kayboldu.

AVCILAR'da güvercinler için yerleştirilen 'kuş evlerinin' bulunduğu ağaca tırmanan ve saatlerce inemeyen kedi, yardıma gelen itfaiye ekibini görünce 5 metre yükseklikten atlayarak, gözden kayboldu.

Avcılar, Merkez Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda kuş yuvaları yerleştirilen ağaçlardan birine tırmanan kedi, saatlerce mahsur kaldı. Havanın kararmasıyla birlikte bir kişi, itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye erleri kedinin can güvenliğinin tehlikede olmadığını, kendisinin inebileceğini bildirdi. Vatandaşların ısrarı üzerine kediyi kurtarma çalışması başlatıldı. Ağacın bulunduğu alan, araç girişine uygun olmadığı için merdiven getirildi. Kedi, merdivene çıkan itfaiye erini görünce 5 metre yükseklikten atlayarak gözden kayboldu.

KUŞ YUVALARININ BULUNDUĞU AĞACA TIRMANAN KEDİ, MAHSUR KALDI
KUŞ YUVALARININ BULUNDUĞU AĞACA TIRMANAN KEDİ, MAHSUR KALDI
KUŞ YUVALARININ BULUNDUĞU AĞACA TIRMANAN KEDİ, MAHSUR KALDI
KUŞ YUVALARININ BULUNDUĞU AĞACA TIRMANAN KEDİ, MAHSUR KALDI
KUŞ YUVALARININ BULUNDUĞU AĞACA TIRMANAN KEDİ, MAHSUR KALDI
KUŞ YUVALARININ BULUNDUĞU AĞACA TIRMANAN KEDİ, MAHSUR KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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