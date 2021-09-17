Kuş yemi kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Ulak' buldu - Haberler
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Kuş yemi kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Ulak' buldu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel
Kuş yemi kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Ulak' buldu

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın evde narkotik köpek 'Ulak' ile yaptığı aramada, kuş yemi kutusu içinde 140 gram esrar ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın evde narkotik köpek 'Ulak' ile yaptığı aramada, kuş yemi kutusu içinde 140 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtdere Mahallesi'nde yaşayan F.S.'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Evin bahçesinde yapılan incelemede, 20 kök Hint keneviri ele geçirildi. Narkotik dedektör köpek 'Ulak' ile yapılan aramada ise kuş yemi kutusu içinde 140 gram esrar ile uyuşturucu madde koyulan torbalar, 3 hassas terazi, 30 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak'tan tutuklandı.


Kuş yemi kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Ulak' buldu

Kuş yemi kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Ulak' buldu

Kuş yemi kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Ulak' buldu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuş yemi kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Ulak' buldu - Haberler
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