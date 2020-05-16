Kuş türünün 224'e çıktığı Hersek Lagünü'nde engellilere özel gözlem kulesi
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Kuş türünün 224'e çıktığı Hersek Lagünü'nde engellilere özel gözlem kulesi

YALOVA'da Altınova Hersek Lagünü'nde, son yapılan sayımda 3 yeni kuş türü tespit edilerek, tür sayısı 224'e yükseldi.

Kuş türünün 224'e çıktığı Hersek Lagünü'nde engellilere özel gözlem kulesi
16.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:33

YALOVA'da Altınova Hersek Lagünü'nde, son yapılan sayımda 3 yeni kuş türü tespit edilerek, tür sayısı 224'e yükseldi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Hersek Lagünü'nde Türkiye'nin engellilere uygun asansörlü tek kuş gözlem kulesinin bulunduğunu kaydetti.

Kuşların göçü ve ziyareti, Marmara bölgesinin önemli sulak alanlarından biri olan Hersek Lagünü'ne artarak, devam ediyor. Altınova Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda tespit edilen Küçük Kartal, Çam Baştankarası ve Kındıra Kamışçını ile bölgedeki kuş türü sayısı, 224'e yükseldi.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, kuş türleriyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Önemli Kuş Alanı (ÖKA) özelliği de bulunan Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 2019 yılında 221'e çıkmıştı. Alanda yılbaşından bu yana yapılan çalışmalarla 3 yeni tür daha gözlenmiş olup, böylelikle tür sayısı toplam 224'e ulaşmıştır. Göç sırasında gözlenen Küçük Kartal "Booted Eagle" yanında, sulak alanın batı kıyısında bulunan orman ve çalılık alanda Çam Baştankarası "Coal Tit" ile Kındıra Kamışçını "Sedge Warbler" görülmüş ve kayıtlara geçirilmiştir."   'HERKES LAGÜNÜNÜ DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

Hersek Lagünü'nde kuş türünün 224'e çıkmasının, yapılan çalışmaların doğruluğunu ortaya koyduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bölgeye çok değer katacak projelerimiz var. 40 dönüm üzerine tıbbı aromatik bahçemizin bitme aşamasında. Oradan buradaki lagüne ulaşacağız. Burada da bisiklet ve yürüyüş yollarıyla devam edeceğiz. Hemen karşımızda da kuş gözlem kulemiz var. Türkiye'nin tek engellilere uygun asansörlü, kuş gözlem kulesi. Arkasında da Doğa Eğitim Merkezi yapılıyor. Kuş takip merkezi, kuş tedavi merkezi, kafeteryalarıyla doğa turizmine, tanıtımına hizmet edecek bir alan yapılıyor. Bu projelerle Hersek Bölgesi dünyaya tanıtacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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