Kuş sesi çıkartan araçla avcılık yapan 6 kişiye para cezası Samsun'da kuş sesi çıkartan araç gereçlerle kuşları yanıltarak avlayan 6 kişiye toplam 2 bin 784 lira para cezası verildi.

Samsun'da kuş sesi çıkartan araç gereçlerle kuşları yanıltarak avlayan 6 kişiye toplam 2 bin 784 lira para cezası verildi.

Samsun'un Ladik ilçesi Anayurt Mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında bir arazinin 2 tarafına yerleştirilmiş ses cihazıyla bıldırcın avlayan 6 kişiyi yakaladı.

Avcılık malzemelerine el konulan şahıslara kişi başı 464 lira ceza uygulandı.

Ekipler, av malzemelerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü'e bağlı Vezirköprü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA