Kuş Kümesindeki Uyuşturucu Hapın Sahibi Tutuklandı

Samsun'da güvencin kümesi içine gizlenmiş halde ele geçen bin 246 adet uyuşturucu hapın sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Parkı etrafından uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratını alarak bölgede çalışma yaptı. Tolga K.(21) adlı genci takibe alan narkotik polisi bir kişiye 2 adet ecstasy uyuşturucu hap sattığını tespit etti. Satılan hap alıcıdan elde edilirken takibi sürdüren narkotik polisi ayrı şahsın 2 kişiye daha 3 adet extasy hap sattığını belirledi. 2 şahsa satılan haplar da ele geçerken, Tolga K. gözaltına alındı. Tolga K.'nin evinin çatısında yapılan aramada güvercin kümesi içine gizlenmiş bin 256 adet uyuşturucu hap bulundu.

Polisteki sorgusu tamamlanan Tolga K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Tolga K., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaievine gönderildi. - SAMSUN