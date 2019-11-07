Kuş kavgası: 1 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuş meselesi nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurulan 1 kişi ağır yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuş meselesi nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurulan 1 kişi ağır yaralandı.
İlçenin Yeşil Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında kuş meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K, tabancayla vurularak yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
VİDEO: Kuş kavgası: 1 yaralı