Kuş Hırsızlığına Özel Harekatlı Operasyon Sonrası 2 Tutuklama

Gaziantep'te kuş hırsızlığı olayının zanlısını yakalamak için bir eve giden polis ekibinin üzerine ateş edilmesi sonucu gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.



Olay, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 31 nolu sokakta 1 Ocak akşamı yaşandı. Polis ekipleri kuş çalan hırsızlık zanlısının bulunduğu evin önüne geldiği sırada, bir aracın içerisinden polise ateş açıldı. Olayda bir polis ayağından ve kolundan yaralanırken, otomobille kaçan şahıslar yakalandı. Kapıyı açmayan hırsızlık zanlısı ise özel harekat polislerinin operasyonu neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 4 şahıs Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan O.D. ile C.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.B. ve G.G. ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP