Kuş hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Kuş hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kuş hırsızlığı şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da evlerin çatılarındaki kafeslerden güvercin, muhabbet kuşu ile papağan hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da evlerin çatılarındaki kafeslerden güvercin, muhabbet kuşu ile papağan hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı eyden faklı tarihlerde evlerin çatılarındaki kafeslerden 30 güvercin ile 9 papağan ve 42 muhabbet kuşunun çalınması olayına karıştığı iddia edilen B.Ç.(39), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.Ç. İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.

B.Ç.'nin çaldığı kuşların bir kısmının telef olduğu, geride kalan bazı kuşların ise polis tarafından ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor. - SAMSUN

Kuş hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Kuş hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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