Kuş gribi nedir? Belirtileri, teşhisi ve tedavisi nedir? Kuş gribi ölüm sayısı!

Virüs kaynaklı, ölümcül bir hastalık olan Kuş gribi nedir? Belirtileri, teşhisi ve tedavisi nedir? Kuş gribi ölüm sayısı!

Türkiye'de uzun yıllar mücadele ettiği,Virüs, kaynaklı ölümcül bir hayvan hastalığı olan Kuş gribi nedir? Belirtileri, teşhisi ve tedavisi nedir? Kuş gribi ölüm sayısı! Detaylar haberimizde.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş gribi; İnfluenzavirus A'ya bağlı olarak genellikle kuşlarda ortaya çıkar, İnfeksiyon, yabanıl kuş topluluklarından kümes hayvanları gibi evcil kuşlara yayılabilir .Bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir. Hayvanlardan insanlara geçmesinin çok kolay olmasa da, hastalığın insandan insana, hayvandan hayvana ve hayvandan insana bulaşması mümkündür.

KUŞ GRİBİ BELİRTİLERİ

– Öksürük

– İshal

– Solunum güçlüğü

– Yüksek ateş (38 ° C üzeri)

– Baş ağrısı

– Kas ağrıları

– Keyifsizlik

– Burun akması

– Boğaz ağrısı gibi belirtiler görülmektedir.

KUŞ GRİBİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalığın tedavisinde antiviraller (Nöraminidaz inhibitörleri: oseltamivir ve zanamivir) kullanılmaktadır. Bu ilaçların, belirtiler başladıktan sonra ilk 48 saat içinde başlanması gerekmektedir. Oksijen ve ventilatör desteği ile destekleyici bakım, tedavinin temelini oluşturmaktadır.

Korunmasız riskli teması olan kişiler profilaksi alacaktır. Korunmasız temaslılar var ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile birlikte koordineli olarak profilaksi başlanır. Profilaksi temaslının kayıtlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezi tarafından başlanarak 10 gün takip edilecektir.

Profilaksi doğrulanmış veya olası vaka ile ilk temastan sonra mümkün olduğu kadar çabuk,ilk 48 saat içinde başlanmalıdır. Bu mümkün değil ise son temastan sonraki 7 gün içerisinde profilaksi başlanabilir.