Kuş Gözetleme Kulesi Tadilat Bekliyor

01.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:58

Adını Osmanlı sultanlarının konaklamasından alan Sultan Sazlığı'ndaki harabeye dönen kuş gözetleme kuleleri tadilat bekliyor.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kayseri'ye bağlı Develi ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırları içerisinde kalıyor. Dört tarafı dağlarla çevrili Develi, kapalı havzasının en alçak kesimlerinde yer alıyor. Birçok kuş çeşidinin bulunmasıyla Türkiye'nin en önemli Turizm merkezlerinden biri olan Sultan Sazlığına gelen ziyaretçiler kuş gözetleme kulelerinden doğa harikası Sultan Sazlığını izleme imkanı buluyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Sultan Sazlığının Sindelhöyük girişindeki kuş gözetleme kulesinin yok olmaya terk edilmesi vatandaşların tepkisine yol açtı.



Dışarıdan misafirlerini gezdirmek için Sultan Sazlığına getiren Ahmet Kılıç, "Geçen hafta şehir dışından arkadaşlarım geldi buraları gezdireyim doğa harikası bir yer gelin beraber gezelim dedik. Geldik, kulenin hali içler acısı, ben utandım, yetkililerimizden bir an önce buranın tadilat yapılmasını bekliyoruz."dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA