"Kuş dili" üniversitede seçmeli ders olacak

ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de yöre halkı tarafından asırlardır haberleşmek için kullanılan "ıslık dili", Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinde seçmeli ders olarak okutulacak.

Giresun Üniversitesi Senatosu, yeni akademik yılda ilk kez öğrenci alınması planlanan Turizm Fakültesinde ıslık dilinin seçmeli ders olarak okutulmasını kabul etti.

Fakültenin rekreasyon bölümünde 3. ve 4. sınıf ders müfredatında yer alacak dersi vermek üzere bir akademisyen, bölgede çalışma yaparak halk arasında "kuş dili" olarak da bilinen ıslık dilini öğrenecek.

Aralık 2017'de UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dili, 3 yıl sonra seçmeli ders olarak okutulmaya başlanacak.

Dekan Prof. Dr. Musa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ıslık dilinin, yörede yüz yıllardır haberleşmede kullanıldığını söyledi.

Türkiye'de ıslık dilinin ilk kez 1956'da bilimsel olarak araştırılmaya başlandığını ve çıkan ilk sonuçların 1968'de yayına dönüştürüldüğünü belirten Genç, bugüne kadar yapılan çalışmaların, ıslık dilinin tüm özellikleriyle korunarak günümüze kadar geldiğini ortaya koyduğunu aktardı.

Genç, teknolojik gelişmeler ve göç gibi nedenlere bağlı olarak kültürel mirasın kullanımında azalmanın yaşandığını ifade ederek, "Endişemiz odur ki ıslık dili yakın zamanda sadece bir gösteri dili haline gelecek, ölü diller arasına girecek. Kültürel bu mirasa sahip çıkılmalı. Korumalı, geliştirme ve gelecek nesillere aktarmalıyız." dedi.

Islık dilinin korunması ve yaşatılması noktasında etkili yollardan birinin de okullarda eğitim öğretim kapsamına alınması olduğuna dikkati çeken Genç, "Bir ders haline gelmesini önceliyoruz. Bu bağlamda fakültemizin rekreasyon bölümüne seçmeli ders olarak koyduk. Fakültenin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine ıslık dilini seçmeli ders olarak sunacağız." diye konuştu.

Bir akademisyen ıslık dilini öğrenecek

Genç, üniversite bünyesinde bulunan Karadeniz Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi ile iş birliği yapacaklarını, merkezle bir ekip kuracaklarını kaydederek, bu ekibin bölgede dil üzerine çalışmalar yapacağını, bir akademisyenin ıslık dilini öğrenerek derslere gireceğini söyledi.

Köyde merkez iş birliğiyle kurs düzenleyeceklerini, burada düzenlenecek sınavda 90 ve üzeri puan alanların da akademisyenler gözetiminde derslere girebileceğini belirten Genç, dersi seçen öğrencilerin tur rehberi olabileceklerine işaret etti.

Genç, ıslık dilinin klasik kullanımının dışında özel kullanım alanlarının da bulunması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda, kuş dilinin bir arama kurtarma dili olarak kullanımının mümkün olup olmadığı sorusu üzerinde odaklandık. Eğer arama kurtarma dili olarak ortaya koyabilirsek kayıtlarımızdaki ıslık seslerini notalara dönüştüreceğiz. Islık dili, belirlenecek bin kelime veya basit cümle bazında kişilerin kullanabileceği dil olacak."

Kaynak: AA