Kuş, Çölyak hastalarının yanında

22.09.2019 13:41

Eyyübiye Belediyesi, ilçede yaşayan 310 çölyak hastasını da unutmadı.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde düzenlenen programda, ilçede yaşayan 310 Çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıttı.



İlçe genelinde bulunan 310 çölyak hastasına dağıtılmak üzere glütensiz besin maddelerini içeren gıda kolileri, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde düzenlenen programla, Çölyak Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Doğan'a teslim edildi.



Kuş," Her kesimden vatandaşımızın her zaman hizmetinde olacağız"



Dağıtım programında bir konuşma yapan Kuş," Eyyübiye mücavir alanı içerisinde bulunan gerek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gerek engelli kardeşlerimize gerekse de hasta kardeşlerimize pozitif anlamda ayrımcılık yapacağımızı ifade etmiştik. Bunu yapmanın gayreti içindeyiz. Bunu yaparken de büyük mutluluk duyuyoruz. Çölyak Dernek Başkanımız Hasan Doğan bizlere çölyak hastaları için yardım paketi talebinde bulundular. Biz de buna duyarsız kalmadık ve yanlarında olmak istediğimizi ifade ettik. Başkan Yardımcımız İlhami Günbegi hızlı bir şekilde paketleri tedarik etti ve inşallah şuan itibari ile başkanımıza teslim edeceğiz ve başkanımız da hastalara ulaştıracak. Ben buradan hastalarımıza acil şifalar, hasta yakınlarına da sabırlar diliyorum" dedi.



Kuş'a yardımlarından dolayı teşekkür eden Çölyak Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Doğan ise şunları söyledi; " Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizler istedik kendisi hemen yaptı. Hızlı bir şekilde talebimizi yerine getirdi. Çölyak Hastası bir bireyin babası olarak neler çektiğimizi ancak biz biliriz. Bir kez daha bizlerden desteğini esirgemeyen Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA