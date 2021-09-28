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Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın 7 gündür yer yer devam ederken, kontrol altına alınan bölgelerde ise soğutma işlemleri sürüyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın 7 gündür yer yer devam ederken, kontrol altına alınan bölgelerde ise soğutma işlemleri sürüyor.

Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda bilinmeyen bir nedenle 7 gün önce yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları Nehil Sazlığı'nın dört bir tarafından devam ederken, köy sakinleri ise çalışmalara destek veriyor.

İtfaiye ekipleri gece gündüz çalışırken, yangın yer yer devam ediyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde ise soğutma işlemleri sürdürülüyor. - HAKKARİ

Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

Kuş cennetindeki yangın yer yer devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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