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Kuş cennetinde ayakları bağlı ölü buzağı bulundu

Kuş cennetinde ayakları bağlı ölü buzağı bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alana ayakları bağlı ölü buzağı görenleri hayrete düşürdü.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alana ayakları bağlı ölü buzağı görenleri hayrete düşürdü.

289 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöpler belediye ekiplerince kaldırılmıştı. Bugün de kimliği belirsiz kişi ve kişilerce aynı alan ayakları bağlı ölü buzağıyı alana attı. Ayakları bağlı ölü buzağı görenleri hayrete düşürdü. - HATAY

Kuş cennetinde ayakları bağlı ölü buzağı bulundu

Kuş cennetinde ayakları bağlı ölü buzağı bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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