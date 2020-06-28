Kuş cenneti Yayla Gölü, koruma altına alındı
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Kuş cenneti Yayla Gölü, koruma altına alındı

Kuş cenneti Yayla Gölü, koruma altına alındıDENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 182 kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan Yayla Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi gazetede yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan'...

28.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:19

Kuş cenneti Yayla Gölü, koruma altına alındı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 182 kuş türüne ev sahipliği yapan ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan Yayla Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi gazetede yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

Buldan ilçesinin Süleymanlı Mahallesi'nde çam ağaçları arasında bulunan, 1155 metre rakımdaki, potansiyel doğal SİT alanı durumundaki Yayla Gölü, doğal güzelliğiyle 4 mevsim görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğal güzelliğiyle fotoğraf platosunu andıran, Denizli'ye 58 kilometre mesafedeki göl, doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Üzerinde nilüfer çiçeklerinin görsel bir şölen sunduğu gölde yüzen ördek ve kazlar seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından olan 466 dekar alana yayılan Yayla Gölü, 188 çeşit bitki, 158 çeşit kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. 'Kuş cenneti' olarak da bilinen Yayla Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Temiz havası, yeşil doğasıyla beğeni toplayan Yayla Gölü'nün Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesi ilçede sevinçle karşılandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan Kusuru Gölü de geçtiğimiz yıl 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmişti.

Kuş cenneti Yayla Gölü, koruma altına alındı

Kaynak: DHA

Manşet

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