Kuş Cenneti sazlık alanda yangın
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Kuş Cenneti sazlık alanda yangın

27.10.2020 18:06 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:10
Kuş Cenneti sazlık alanda yangın

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi bölgesinde akşam üzeri henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde sazlık alanda yangın meydana geldi. Duman ve alevlerin yükseldiği bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

15 Eylül'de Kuş Cenneti'nde çıkan yangında 10'larca hektar alan zarar görmüştü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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