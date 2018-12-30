Kuş Cenneti'nde ördek katliamı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yapıldı

SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yaşandı.

6 Aralık'ta meydana gelen olay bugün bir cep telefonu görüntüsü ile sosyal medyada yayıldı. Avlanmanın yasak olduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde avcılar tarafından yaklaşık 30 yeşilbaş ördek vuruldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin devriyesi sırasında kaçak avlanan avcılar fark edildi. Görevlileri fark eden avcılar, vurdukları ördekleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, avcıların vurduğu ördekleri toplayarak araçlarının üzerine koydu. O anlar bir görevli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İHA