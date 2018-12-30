UNESCO Listesi'nde Bulunan Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yaşandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

6 Aralık'ta meydana gelen olay bugün bir cep telefonu görüntüsü ile sosyal medyada yayıldı. Avlanmanın yasak olduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde avcılar tarafından yaklaşık 30 yeşilbaş ördek vuruldu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin devriyesi sırasında kaçak avlanan avcılar fark edildi. Görevlileri fark eden avcılar, vurdukları ördekleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, avcıların vurduğu ördekleri toplayarak araçlarının üzerine koydu. O anlar bir görevli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA