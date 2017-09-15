Kuş Cenneti'nde 6 Dekar Sazlık Alan Yandı

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde çıkan yangında 6 dekar sazlık alan yandı.



Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan ve 300 kuş türü ile 400 bitki türünün bulunduğu Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına yapılan ihbar sonrasında itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.



Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. - KAYSERİ