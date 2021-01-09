Kuş Cenneti Milli Parkı'ndaki revize ve güçlendirme çalışmaları haziran ayında tamamlanacak

Balıkesir'de, her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türünün bulunduğu Kuşcenneti Milli Parkı'nın idari ve müze binasının güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'de, her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türünün bulunduğu Kuşcenneti Milli Parkı'nın idari ve müze binasının güçlendirme çalışmaları sürüyor.

AA muhabirinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Balıkesir'in Manyas ve Bandırma sınırları içinde yer alan kuş cenneti, 1959 yılında milli park ilan edildi.

Orman rejiminde olmadığı için önce Bakanlar Kurulu kararıyla orman vasfına alınan daha sonra milli park statüsü kazanan kuş cenneti, 24 bin 47 hektar alanı kapsıyor.

Afrika'dan, Avrupa ve Asya'ya göç eden su kuşlarının ana göç yolları üzerinde bulunan Kuşcenneti Milli Parkı, tepeli pelikan, ak pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırıyor.

Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen "Avrupa Diploması"nın en üst kategorisi olan "A" sınıfı diplomayla 1976 yılında ödüllendirilen Kuşcenneti Milli Parkı'nın idari ve müze binasındaki güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Yaza kadar tamamlanması beklenen çalışmalarda, bina komple revize ediliyor, güçlendiriliyor.

Pelikan yavruları için de yeni yuvalar hazırlayan ekipler, seyir kulesine engelli asansörü ve dürbünü de yerleştiriyor.

Milli Park, haziran ayında Kovid-19'un durumuna göre misafirlerini ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen