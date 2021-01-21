'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu
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'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu

21.01.2021 17:18 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:22
'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Efteni Gölü, buz tuttu.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Efteni Gölü, buz tuttu. Bölgeye gelen vatandaşlar gölün fotoğraflarını çekti.

Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Efteni Gölü buz tutan yüzeyi ile güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret edenler, buz tutan gölü fotoğraflarını çekti.


'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu
'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu
'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu
'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu
'Kuş cenneti' Efteni Gölü, buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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