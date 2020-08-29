Kuş alışverişi yüzünden arkadaşını vurdu Denizli'de bir kişi, kuş alışverişi yüzünden tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak yaraladı.

Denizli'de bir kişi, kuş alışverişi yüzünden tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K., akşam saatlerinde kuş yetiştiriciliği yapan arkadaşı Niyazi Karakaş ile buluştu. M.A.K. ve Niyazi Karakaş, bir süre kuş kafeslerinin yanında sohbet etti. İkili arasında kuş alışverişi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılmak üzere aracına yönelen M.A.K., yanında getirdiği tüfek ile Karakaş'a ateş etmeye başladı. M.A.K.'nin tüfeği aldığını fark eden ve saklanmak üzere kafeslerin arkasına saklanan Karakaş'ın bacağına saçmalar isabet etti. M.A.K., olay yerinden kaçarken sesleri duyan aile üyeleri polis ve acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Karakaş'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri ise kaçan şahıs için arama çalışması başlattı. Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA