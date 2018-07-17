Kurz: "Ab, Türkiye ile Müzakereleri Derhal Sonlandırmalı"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile müzakereleri 'derhal' sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile dürüst bir ilişki gerçekleştirilmesini yıllardır söyleyen bir isim olduğunu kaydeden Kurz, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile müzakereleri 'derhal' sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Kurz, "Türkiye ile müzakereler derhal sonlandırılmalı. Türkiye, son yıllarda Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmalıyız" dedi. - ATİNA