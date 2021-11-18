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Kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler Yumruklara dayanamayan kurye, motosikletini bırakıp kaçtı Niğde'de motosikletli kuryenin sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilip bıçaklandığı anlar amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

NİĞDE (İHA) - Kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler

Yumruklara dayanamayan kurye, motosikletini bırakıp kaçtı

NİĞDE - Niğde'de motosikletli kuryenin sokak ortasında 2 kişi tarafından darp edilip bıçaklandığı anlar amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Bor yolunda kurye B.A., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 kişi tarafından önce darp edildi, ardından da defalarca bıçaklandı. Hızını alamayan şüpheliler, kuryenin motosikletine de zarar verdi. Kurye, can havliyle motosikleti bırakıp kaçarken. Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olay saniye saniye bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde vatandaşın yardım çığlıkları da yer aldı.

Kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler

Kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler

Kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler

Kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler

Kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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